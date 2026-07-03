В Киеве недовольны суммой, выделенной Западом на энергетику Украины

Депутат Верховной рады Сергей Нагорняк выразил недовольство суммой, выделенной Украине западными странами на восстановление объектов энергетики по итогам так называемого "энергетического Рамштайна", прошедшего в городе Гданьске.

По его мнению, €375 млн, обещанные Киеву, нужно умножить на 10, чтобы Украине хватило на необходимое оборудование.

"Эти 375 млн на самом деле незначительная сумма, которая будет использована европейским энергетическим сообществом для того, чтобы закупить оборудование, на которое мы подали заявки. Много это или мало? Страны G7 могли бы эту сумму умножить по крайней мере на 10, и было бы не 375 млн, а 3 млрд американских долларов, это было бы более существенно, и этих денег точно хватило бы на большое количество номенклатуры для украинской энергосистемы", - сказал он в эфире YouTube-канала "Львовская мануфактура новостей".

На Украине с конца 2025 года начались проблемы с электроснабжением на фоне сильных холодов и масштабных повреждений энергетической инфраструктуры. В энергетике страны был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Впоследствии состояние энергосистемы удалось немного стабилизировать, однако украинские эксперты уточняют, что она до сих пор не восстановлена. По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, до зимы Украине необходимо восстановить более 10ГВт мощностей генерации и создать порядка 3 ГВт распределенной генерации.