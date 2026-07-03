Канада решила построить нефтепровод в Азию

Власти Канады намерены построить новый нефтепровод к побережью Тихого океана для расширения поставок нефти в Азию и снижения зависимости от американского рынка. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По данным издания, проект предусматривает строительство трубопровода протяженностью более 1 тыс. км и мощностью до 1 млн баррелей нефти в сутки. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что власти провинции Альберта уже представили проект, а начало строительства запланировано на сентябрь 2027 года.

Как отмечает FT, инициатива является частью стратегии Карни по диверсификации экспорта на фоне торговых разногласий с США. В настоящее время около трех четвертей канадского экспорта приходится на американский рынок, а почти вся добываемая в стране нефть поставляется в США, что составляет около 4 млн баррелей в сутки.