ЦБ оценил, как ситуация на рынке топлива отразится на ВВП

Ситуация на рынке топлива отразится на ВВП РФ в II квартале, но отрицательных значений не будет.

Об этом журналистам заявил зампред Банка России Алексей Заботкин на Финансовом конгрессе Банка России.

"Снижение впуска в топливном секторе, конечно, на уровне второго квартала это отразится", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, может ли сложиться отрицательное значение ВВП в II квартале, Заботкин ответил: "Не думаю".

Зампред регулятора при этом отметил, что на заседании совета директоров ЦБ РФ 24 июля будет опубликован и обновлен среднесрочный макроэкономический прогноз