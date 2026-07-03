ЦБ оценил, как ситуация на рынке топлива отразится на ВВП

Ситуация на рынке топлива отразится на ВВП РФ в II квартале, но отрицательных значений не будет.
Об этом журналистам заявил зампред Банка России Алексей Заботкин на Финансовом конгрессе Банка России.
"Снижение впуска в топливном секторе, конечно, на уровне второго квартала это отразится", - сказал он.
Отвечая на вопрос о том, может ли сложиться отрицательное значение ВВП в II квартале, Заботкин ответил: "Не думаю".
Зампред регулятора при этом отметил, что на заседании совета директоров ЦБ РФ 24 июля будет опубликован и обновлен среднесрочный макроэкономический прогноз
"Прогноз будет актуализирован в июле с учетом всех параметров, которые в него входят", - указал он.