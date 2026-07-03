Минфин в июле сократит объем покупки валюты и золота

Минфин в период с 7 июля по 6 августа 2026 года приобретет валюты и золота в объеме 123,2 млрд рублей (месяцем ранее он составлял 208,2 млрд рублей), следует из сообщения министерства. Таким образом, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит 5,4 млрд рублей.

В сообщении Минфина отмечается, что прогноз по объему дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в июле составляет 147,3 млрд рублей ( в июне — 220,2 млрд рублей).

В марте текущего года ведомство приостановливало операции в рамках бюджетного правила, объяснив это необходимостью корректировки базовой цены на нефть. Однако уже в конце апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о возобновлении операций на рынке.