Энергокризис превратил кондиционеры в Европе в товар класса люкс

Кондиционеры в Европе стали недоступны для 80% населения — высокие цены на электричество, дорогая установка и ослабленная энергосистема сделали их предметом роскоши, рассказал финансовый советник, основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

Об этом Родин рассказал РИА Новости.

По его словам, кондиционеры установлены лишь у 20% европейцев. Основным барьером для большинства семей служат не столько цена самого устройства, сколько высокая стоимость монтажа и постоянно растущие счета за электроэнергию. Энергосистема Европы серьёзно ослабла после отказа от поставок из России.

«Кондиционеры установлены лишь у 20% европейцев», — подчеркнул эксперт.

Стоимость установки кондиционера в Европе сегодня превышает €1 000, что делает эту технику недоступной для многих семей. В результате всё больше потребителей рассматривают покупку портативных охлаждающих устройств.

При этом жители Европы переживают не только о возможности приобрести кондиционер, но и о том, выдержат ли электросети пиковые нагрузки во время жары. По словам Родина, при массовом включении климатических установок энергосистемы могут попросту не справиться.

Ранее министр здравоохранения Франции Стефани Рист сообщила, что аномальная жара, накрывшая страну, стала причиной смерти более 2 тыс. человек в период с 22 по 28 июня.