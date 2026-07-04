Суточный импорт СПГ Европой упал до минимума за 20 месяцев

Суточный импорт сжиженного природного газа (СПГ) Европой в начале июля 2026 года упал до минимального значения за последние 20 месяцев, несмотря на жару и необходимость заполнения истощенных подземных хранилищ. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

С начала июля потоки СПГ из европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС падают на 30% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В частности, 2 июля суточный импорт СПГ упал до минимума с ноября 2024 года и составил лишь 261 млн куб. м.

Европу в настоящее время накрыла экстремальная жара. В подобные летние периоды резко возрастает спрос на электроэнергию для систем охлаждения и кондиционеров. Газ является одним из основных источников генерации электроэнергии наряду с атомом, ветром и солнцем.

Текущий летний сезон проходит при более высоких ценах на топливо из-за обострившейся в результате ближневосточного конфликта борьбы за свободные объемы СПГ на рынке с Азией. "Газпром" спрогнозировал, что запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы к следующему отопительному сезону могут не достигнуть даже 70%.

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 49,47% (на 14,98 процентного пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет) против 59,4% годом ранее. В них находится 54 млрд куб. м газа, что на 11,1 млрд куб. м меньше накоплений прошлого года.

Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны обеспечивать заполнение своих хранилищ газом на 90% в период с 1 октября по 1 декабря каждого года. Кроме того, допускается 10-процентная гибкость в случае сложных условий заполнения ПХГ. Таким образом, нетто-закачка в европейские хранилища к началу осенне-зимнего периода 2026-2027 гг. должна составить не менее 68 млрд куб. м для выполнения нормы заполненности. Годом ранее Европа смогла достичь лишь показателя около 55 млрд куб. м.