Носки зампреда ЦБ Заботкина посчитали сигналом рынку

Зампред Банка России Алексей Заботкин рассказал журналистам в кулуарах Финансового конгресса, что его носки разного цвета не являются сигналом по ключевой ставке.

Заместитель председателя появился на мероприятии 3 июля в носках красного и желтого цвета.

На вопрос журналистов, являются ли его разноцветные носки сигналом, он ответил: "Нет, мне нравятся яркие цвета".

Во второй день Финансового конгресса 2 июля носки заместителя председателя ЦБ были красного и фиолетового цветов.

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Совет директоров Банка России 19 июня 2026 года снизил ключевую ставку на 25 б.п., до 14,25% годовых. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, снижение ставки ожидалось на уровне 50 б.п.