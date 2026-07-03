Лагард допустила досрочный уход с поста главы ЕЦБ

Глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард не исключила досрочного ухода со своего поста ради участия в президентских выборах во Франции, хотя, вероятно, и не в качестве кандидата. Это следует из ее заявлений в беседе с Les Echos, на которую ссылаются Reuters и другие СМИ.

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Отвечая на вопрос о перспективах ее ухода из ЕЦБ в связи с выборами для «участия в ‌политической дискуссии во Франции», Лагард сказала, что это возможно.

«Я ​считаю, что голос Европы должен быть услышан ‌в ходе обсуждений вокруг президентских выборов», — подчеркнула она.

В феврале деловые издания Запада сообщили, что европейские чиновники задумали ускорить поиск преемника Лагард, чтобы избежать необходимости решать вопрос ее смены с преемником покидающего в 2027 году Елисейский дворец Эммануэля Макрона, которым с высокой долей вероятности окажется представитель правой оппозиции.

Лагард после этого выступила с опровержением ухода с поста раньше октября 2027-го и сообщила коллегам, что по-прежнему сосредоточена на исполнении своих рабочих обязанностей.

Сейчас, говоря о поддержке того или иного кандидата, а также о возможности самой выдвинуться в президенты на выборах, которые состоятся во Франции следующей весной, глава ЕЦБ сначала пообещала подумать над этим, а потом добавила, что шутит и вопрос на повестке не стоит.