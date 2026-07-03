ЦБ оценил ситуацию с ценами на топливо в России

Недельные данные по ценам на топливо в России не могут быть точным индикатором инфляции. Об этом заявил заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин, призвав граждан дождаться данных за весь июнь. Слова замглавы регулятора приводит «Интерфакс».

Недельные данные по инфляции в топливном сегменте, отметил он, являются «зашумленными». Оценку влияния роста розничной стоимости бензина на общий индекс потребительских цен на внутреннем рынке ЦБ сможет дать только по итогам рассмотрения полной информации за весь июнь, подчеркнул Заботкин.

Те сведения, которые публикуются в еженедельном режиме, добавил он, не охватывает все товарные категории. В недельном перечне присутствуют чуть более 100 позиций.

«Это далеко не весь индекс потребительских цен», — констатировал Заботкин.

Данные по динамике цен за весь июнь опубликуют на следующей неделе. Тогда уже можно будет оценивать влияние удорожания топлива на индекс потребительских цен, заключил он.

Ранее Росстат сообщил о высоких темпах роста цен на бензин и дизельное топливо. С 23 по 29 июня, уточнили в ведомстве, розничная стоимость первого вида топлива на внутреннем рынке увеличилась в среднем на 1,6 процента, а второго — на 2,2 процента.

Подобную динамику эксперты объясняют в первую очередь последствиями атак украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы. На этом фоне в ряде регионов ввели ограничения на продажу топлива, а в Крыму и Севастополе в конце июня объявили режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за проблем с логистикой, трудностями с энергоснабжением и нехватки горючего. В Госдуме спрогнозировали, что ситуация с топливом на полуострове нормализуется к середине июля.