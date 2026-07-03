Эксперт оценил шансы Венесуэлы восстановиться после землетрясений

Венесуэла не располагает достаточными средствами для восстановления после разрушительных землетрясений без внешней помощи.

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Об этом РИА Новости заявил экономист Мануэль Шутерланд.

«У Венесуэлы нет ни международных резервов, ни специальных фондов для целей (восстановления — «Газета.Ru»), ни возможности перенаправить средства для покрытия этих расходов», — сказал эксперт.

По мнению Шутерланда, единственное, на что могут рассчитывать власти Венесуэлы, — это масштабная международная помощь.

Вечером 24 июня в Венесуэле произошли землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом менее минуты. Они стали одними из самых крупных в республике за последние сто лет.

В настоящий момент число жертв природного бедствия достигло 1430 человек. Власти страны зафиксировали 3142 семьи, оставшиеся без крова, для которых организованы временные убежища и предоставляется необходимая поддержка.

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что медики провели более 12 тысяч выездных консультаций в пострадавших районах, более пяти тысяч человек получили помощь в пунктах первичного медицинского осмотра.