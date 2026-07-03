Ценам на ключевой драгметалл спрогнозировали падение

Биржевая стоимость золота может опустить до 3,8 тысячи долларов за тройскую унцию до конца лета. Такой прогноз дал управляющий партнер консалтинговой компании CPM Group Джеффри Кристиан, его слова приводит РИА Новости.

С начала второго квартала золото подешевело на 13,7 процента. Падение оказалось максимальным за последние 13 лет. Аналитик ожидает продолжения удешевления ключевого драгметалла в обозримом будущем.

«Мы ожидаем, что цены на золото будут слабыми в июле-августе», — резюмировал Кристиан.

Давление на котировки золота оказывает укрепляющийся доллар. Во второй половине июня курс американской расчетной единицы к корзине основных валют достиг 13-месячного максимума. Когда доллар растет, покупка золота становится более дорогой для инвесторов, так как этот драгметалл номинирован на мировом рынке в американской валюте.

В качестве другой причины удешевления золота эксперты называют риски ужесточения денежно-кредитной политики ведущих мировых центробанков на фоне сохранения инфляционных угроз. Высокие процентные ставки, поясняют они, делают менее привлекательными активы, которые не приносят процентного дохода. К числу последних относится в том числе золото.