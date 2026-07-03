Пошлина на экспорт из России пшеницы перестанет быть нулевой

Пошлины на экспорт из России пшеницы с 8 июля составит 370,1 рубля за тонну, передает «Интерфакс», ссылаясь на сообщение Минсельхоза. До этого, с 22 апреля, она была нулевой.

Ставки пошлин на экспорт ячменя и кукурузы останутся нулевыми. На этом уровне они находятся с 15 апреля.

Все ставки вводятся по 15 июля включительно.

Они были рассчитаны исходя из индикативных цен: 239,4 доллара за тонну пшеницы (233,8 доллара за предыдущий период), 218,3 доллара — за тонну ячменя (218,3 доллара), 230,3 доллара — за тонну кукурузы (230,8 доллара).