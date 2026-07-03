В Европе признали ключевое значение России для поставок газа в ЕС

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Европу остаются на стабильном уровне, несмотря на снижение импорта трубопроводного газа из страны. На это указывает обновленный отчет аналитического центра Bruegel.

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Аналитики подчеркивают, что после начала сокращения поставок российского трубопроводного газа Евросоюз смог частично компенсировать это за счет увеличения импорта СПГ, включая поставки из США и Норвегии. При этом объемы российского сжиженного газа, поступающего морским путем, не уменьшились.

«Хотя летом 2021 года объемы импорта российского трубопроводного газа начали снижаться, объем российского СПГ, поступающего в европейские терминалы, до настоящего времени остается неизменным», — отмечается в отчете Bruegel.

Эксперты также указывают на общее снижение импорта СПГ в Евросоюз, что связано с уменьшением поставок из США и прекращением части поставок с Ближнего Востока.

«В июне импорт СПГ сократился вследствие снижения поставок газа из США и прекращения поставок с Ближнего Востока», — говорится в документе.

Согласно данным Bruegel, подземные хранилища газа в Европе заполнены на 49%, что ниже показателей предыдущих. Тем не менее, темпы закачки газа в хранилища за последний месяц несколько увеличились.