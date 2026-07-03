Россиянам рассказали, когда биткоин может вырасти до $70 тысяч

Эксперт в сфере стратегических коммуникаций Кирилл Комаленков заявил, что закрепление биткоина выше $63,5 тыс. может открыть путь к диапазону $68 — 70 тыс.

В комментарии газете «Известия» он отметил, что краткосрочная картина для биткоина выглядит лучше, чем несколько дней назад: покупателям удалось закрепить цену выше ключевых скользящих средних, а локальный восходящий тренд пока сохраняется.

По словам Комаленкова, ключевой зоной сопротивления остаётся диапазон $62 — 63,5 тыс.

Если криптовалюте не удастся закрепиться выше этой отметки, ближайшими целями снижения станут $60 тыс. и $58 тыс.

На выходных резких колебаний курса эксперт не ожидает.

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