В гипотетическом сценарии 2050 года ЕС примет 137-й пакет антироссийских санкций, в котором будет запрет на импорт борща и въезд на территорию объединения российских дрессировщиков медведей. Такое предположение сделало издание Euractiv, критикуя абсурдность нынешних мер Еврокомиссии против РФ.

Статье дали название «Тупость Европы, которую не обложить санкциями». В ней описано, как 92-летняя глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявит об очередной пакете ограничений против России. Согласно ему, помимо прочего, будет запрещено экспортировать немецкие бокалы для шнапса, чтобы их не смогла использовать в своих целях армия РФ.

Также будет запрещен въезд в Европу российских бойцов смешанных единоборств и дрессировщиков медведей и ограничен импорт пива, борща и большинства видов сыров из России.

Ранее стало известно, что Болгария наложила вето на 21-й пакет антироссийских санкций ЕС. Президент Болгарии Илияна Йотова заявила, что новые меры лишь откроют новую конфликтную точку.