Путин подписал закон об обеспечении бензином внутреннего рынка

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и обеспечение стабильности внутреннего рынка автомобильного бензина и дизельного топлива.

Согласно документу, правительство получит право определять виды топлива, допущенные к обороту в РФ. Закон вводит следующие ключевые изменения:

Разрешается смешивать прямогонный бензин с другими компонентами для получения высокооктанового топлива. При этом использованное сырье будет учитываться в общем объеме производства, а акциз включаться в стоимость готового продукта.

Компании получают три месяца на сбор документов для подтверждения факта производства и оформления вычета акциза. Если покупатель вернет такой бензин, уплаченный акциз возмещаться не будет.

Предусмотрена возможность выплат компенсаций (демпфера) при производстве бензина путем смешения, а также при его импорте уполномоченными организациями.

Норматив возмещения при ввозе топлива из стран ЕАЭС увеличивается с 0,68 до 0,9. Для поставок из других стран расчет компенсации привязывается к индикативной цене на бензин Аи-92 на рынке Индии и затратам на его доставку из индийских морских портов.

Кроме того, документ продлевает на год — до конца 2026 года — срок действия модернизационных соглашений для НПЗ, инвестирующих более 100 миллиардов рублей. Большинство норм закона распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июня 2026 года.

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