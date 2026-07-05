Китай начал завозить в страну рекордное количество золота

Пока западные биржевые площадки демонстрируют рекордное снижение интереса к драгоценному металлу, Китай движется в противоположном направлении. С начала эскалации американо-иранского конфликта совокупные запасы в мировых золотых ETF заметно сократились, а открытый интерес на COMEX упал до минимальных значений за последние десятилетия. По оценке аналитика Брайена Лундина, это свидетельствует о почти полной потере интереса к золоту со стороны западных инвесторов.

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Эксперт связывает такую динамику с влиянием геополитического кризиса на нефтяные цены, инфляционные ожидания и денежно-кредитную политику ФРС. Именно действия американского регулятора, по его мнению, остаются главным ориентиром для участников рынка. На этом фоне Китай последовательно наращивает закупки физического металла.

Согласно китайской таможенной статистике, в мае 2026 года объём ввезённого золота достиг 163 тонн — это самый высокий месячный показатель с марта 2024 года. За январь – май текущего года суммарный импорт составил около 692 тонн, что на 76% превышает результат за те же пять месяцев 2025 года.

Лундин рекомендует обратить внимание на стратегию Пекина, которая соответствует классическому принципу «покупать на спадах» на бычьем рынке. Аналитик также отмечает, что текущие уровни госдолга, бюджетного дефицита и расходов на обслуживание заимствований создают предпосылки для одного из самых мощных долгосрочных восходящих трендов в истории.