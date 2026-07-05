В России рекордно подорожал лом черных металлов

Стоимость лома черных металлов на российском рынке за год увеличилась до максимума, пишет «Коммерсантъ».

Издание уточняет, что к концу июня цены на него обновили годовой максимум и достигли 18,25 тыс. руб. за тонну.

«Относительно аналогичного периода 2025 года лом подорожал на 13%, или примерно на 2 тыс. руб. за тонну», — уточняет газета.

Гендиректор «Транслома» Сергей Астахов объяснил динамику цен закупочной политикой металлургов. Они покупают сырье скачкообразно, а на рынке нет запасов лома нужного объема. Это ускоряет конкуренцию и провоцирует рост стоимости, начавшийся в конце апреля. Эксперт ожидает, что к концу третьего квартала 2026-го лом подешевеет на 1,5–2 тыс. руб. за тонну по сравнению с нынешними ценами.

«Рынок слегка оживился, но ничего хорошего глобально не ждем до конца года, так как стройка плохо себя чувствует», — прокомментировал ситуацию источник «Ъ» в металлургической компании.

Прошлой осенью стало известно, что правительство РФ готовит меры поддержки для металлургической отрасли. Речь шла о предприятиях, которые столкнулись с финансовыми проблемами и падением выпуска. Власти рассматривали в том числе повышение экспортных пошлин на лом черных металлов.