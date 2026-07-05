Bloomberg сообщил о росте долга Германии из-за снижения налоговых поступлений

По данным источников Bloomberg в Министерстве финансов ФРГ, Германия намерена нарастить чистый объем новых заимствований в 2027 году до 118 миллиардов евро. Этот показатель примерно на 7 процентов превышает прогноз, сделанный в апреле.

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Причинами такого решения стали сокращение налоговых поступлений, увеличение расходов на выплату процентов, а также дополнительные потребности ведомства, занимающегося пособиями по безработице. В 2027 году затраты на обслуживание государственного долга могут возрасти почти на 40 процентов, достигнув 42 миллиардов евро. При этом федеральные доходы оцениваются в 555 миллиардов евро.

Чтобы частично компенсировать растущие расходы, власти планируют урезать субсидии, ограничить траты министерств и повысить некоторые налоги, в частности акцизы на алкоголь, табак и пластик.

Ранее Киев обратился к Евросоюзу с запросом на дополнительные 6,6 миллиарда евро для военных нужд. Украинская сторона рассчитывает использовать эти средства в ближайшие полгода-девять месяцев, учитывая, что общие оборонные потребности страны составляют около 136 миллиардов евро.