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Россия впервые почти за полгода закупила грузинский виноград

Газета.Ru

Россия возобновила импорт винограда из Грузии после пятимесячного перерыва. Об этом свидетельствуют данные Грузинской статистической службы за май, которые проанализировали РИА Новости.

Россия впервые почти за полгода закупила грузинский виноград
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В течение мая из Грузии в РФ поступило виноградной продукции более чем на $59 тыс. В прошлом году грузинский виноград завозили на российский рынок только осенью: в сентябре экспорт достиг $688 тыс., в октябре снизился до $586 тыс., а к ноябрю поставки сократились до $28 тыс.

В мае Грузия поставила в РФ виноград на сумму порядка $98 тыс. Это значительно больше, чем она продала другим странам. Для сравнения: Азербайджан в том же месяце купил грузинского винограда на $24,2 тыс., а Армения — на $13,3 тыс.

Помимо винограда, Россия в мае 2026 года существенно нарастила ввоз грузинских яблок — до $1,9 млн, то есть в 5,5 раза в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года ($346,1 тыс.).

Недавно премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси намерен придерживаться прагматичной политики в отношениях с Москвой.