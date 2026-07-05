В европейской стране заявили о катастрофической ситуации с госдолгом

Бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп назвал катастрофической ситуацию с госдолгом в стране.

Об этом он высказался в ходе митинга, передает телеканал BFMTV.

«Каждый раз, когда нужно выбирать, мы жертвуем будущим. Долг — катастрофический», — заявил Филипп.

При этом, по его словам, некоторые политики, включая экс-лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и основателя левой партии «Непокорившаяся Франция» Жана-Люка Меланшона, не считают это серьезной проблемой, полагая, что госдолг можно покрыть за счет будущих расходов, в том числе на образование и науку.

Ранее стало известно, что госдолг Франции по итогам первого квартала текущего года достиг рекордных 3,536 триллиона евро, впервые преодолев отметку в 3,5 триллиона евро.