ФНПР предлагает расширить признаки трудовых отношений в законах

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает расширить признаки трудовых отношений, указанных в ТК, для борьбы с теневой занятостью. Об этом сообщили ТАСС в департаменте коммуникаций ФНПР.

"Профсоюзы предлагают комплексный пакет мер, направленных на системное пресечение теневой занятости и подмены трудовых отношений. В их числе - внесение изменений в Трудовой и Налоговый кодексы с целью уточнения и расширения признаков трудовых отношений, а также формирование единого межведомственного подхода к выявлению нарушений с участием Минтруда, Минэкономразвития, ФНС, Роструда, МВД и профсоюзов", - говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что ФНПР и Роструд будут развивать совместную борьбу с теневой занятостью. Они предлагают совершенствовать критерии разграничения трудовых и гражданско-правовых отношений, развивать механизмы раннего выявления нарушений и усиливать взаимодействие инспекций труда с профсоюзами.

"Отдельное внимание предлагается уделить усилению роли межведомственных комиссий по легализации занятости, включая введение практики, при которой систематическое игнорирование работодателем их приглашений может рассматриваться как индикатор возможных нарушений и отсутствия готовности к открытому социальному диалогу", - рассказали в департаменте.

Также профсоюзы предлагают урегулировать статус работников и правила уплаты налогов для занятых в цифровой экономике, включая маркетплейсы и платформенные сервисы. Кроме этого, необходимо на законодательном уровне закрепить совместные проверки Роструда и профсоюзных организаций, расширить основания для проверок по информации, поступающей от ФНПР по фактам нелегальной занятости, и развить системы индикаторов риска, добавили в департаменте.