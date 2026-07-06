Желание ЕС создать свою систему «Мир» может потерпеть крах

В Евросоюзе (ЕС) в начале 2026 года появились разговоры о создании собственной платёжной системы, чтобы не зависеть от американских Visa и Mastercard. В разговоре с МК эксперт финансового рынка и кандидат экономических наук Андрей Бархота сравнивает европейские проекты с российской системой «Мир».

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По его словам, Россия построила Национальную систему платёжных карт (НСПК) по государственному приказу — быстро и централизованно. В это время ЕС же пытается объединить частные локальные сервисы, такие как франко-немецкий проект Wero и польский BLIK.

Бархота также объясняет, почему европейский путь может оказаться куда сложнее:

«Создание суверенной платежной финансовой системы происходит по разным поводам… В России, действительно, создание системы “Мир” было обусловлено очень сильными, беспрецедентными санкциями и необходимостью удержания средств в банковском секторе».

Он уточняет, что, несмотря на это, даже российская модель сталкивается с технологическими рисками. Эксперт указывает, что работа НСПК очень сильно зависит от работоспособности интернета. Бархота говорит, что именно на этот случай Центробанком РФ заготовлен цифровой рубль, запуск которого пока отложен.