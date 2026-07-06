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Россия нарастила закупки турецкого меда до исторического максимума

Деловая газета "Взгляд"

Объем поставок турецкого меда на российский рынок достиг рекордных показателей, свидетельствуют данные статистической службы Турции.

Россия нарастила закупки турецкого меда до исторического максимума
© ТАСС

В мае отечественные импортеры приобрели турецкий мед на сумму почти 500 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

Этот показатель стал максимальным за всю современную историю наблюдений, ведущихся с 2013 года.

За месяц сумма закупок возросла почти в пять раз. Если в апреле ввоз оценивался в 102 тыс. долларов, то уже в мае он достиг 473 тыс. долларов.

Несмотря на рекордный рост, доля России в общем объеме турецких поставок составляет менее 1%. Крупнейшими покупателями этого продукта у Турции остаются США с объемом 1,2 млн долларов, Британия и Филиппины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев рассказал о сложностях производства редкого монофлерного меда.

Россия в мае вдвое в годовом выражении увеличила импорт одежды из Турции, почти до 30 миллионов долларов.

В феврале текущего года Россия почти вдвое увеличила закупки турецкой обуви.

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