Россия нарастила закупки турецкого меда до исторического максимума

Объем поставок турецкого меда на российский рынок достиг рекордных показателей, свидетельствуют данные статистической службы Турции.

В мае отечественные импортеры приобрели турецкий мед на сумму почти 500 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

Этот показатель стал максимальным за всю современную историю наблюдений, ведущихся с 2013 года.

За месяц сумма закупок возросла почти в пять раз. Если в апреле ввоз оценивался в 102 тыс. долларов, то уже в мае он достиг 473 тыс. долларов.

Несмотря на рекордный рост, доля России в общем объеме турецких поставок составляет менее 1%. Крупнейшими покупателями этого продукта у Турции остаются США с объемом 1,2 млн долларов, Британия и Филиппины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев рассказал о сложностях производства редкого монофлерного меда.

Россия в мае вдвое в годовом выражении увеличила импорт одежды из Турции, почти до 30 миллионов долларов.

В феврале текущего года Россия почти вдвое увеличила закупки турецкой обуви.