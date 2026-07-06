В России подскочили оптовые цены на курицу

Оптовые цены на мясо птицы резко ускорили рост. Только за последние недели наиболее востребованные позиции - тушка, филе, грудка и окорочка - подорожали двузначными темпами по сравнению с прошлым годом. Участники рынка объясняют это сезонным ростом спроса, снижением предложения, накопленным увеличением издержек и ограничением импортных поставок. Производители колбас тем временем готовятся переписывать рецептуры.

По данным Национального союза мясопереработчиков (НСМ), резкое ускорение роста наблюдалось в последние несколько недель. К 27-й неделе стоимость тушки бройлера в опте оказалась на 27% выше прошлогоднего уровня и обновила исторический максимум, филе - на 31%, грудки - на 17%, окорочков - на 13%. Главная причина - снижение внутреннего производства. По данным Росстата, в мае выпуск мяса птицы снизился на 4% в сравнении с тем же периодом прошлого года (с 580 до 557 тыс. тонн в живом весе). По данным НСМ, переработчики в ряде регионов уже столкнулись с отсутствием сырья и вынуждены сокращать выпуск продукции из птицы.

В Минсельхозе подчеркивают, что внутренний рынок полностью обеспечен мясом птицы: за январь-май сельхозорганизации произвели 2,76 млн тонн продукции в живом весе (в январе-мае прошлого года 2,82 млн тонн, по данным Росстата). По данным министерства, отпускные цены производителей с начала года выросли лишь на 0,4%, а потребительские - на 0,9%. За последние двенадцать месяцев рост отпускных цен составил 3,3%, что существенно ниже инфляции. В министерстве считают, что нынешние колебания в оптовом сегменте связаны прежде всего с изменением структуры спроса и предложения на отдельные части тушки.

Схожую позицию занимает генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. По его словам, рынок обеспечен мясом птицы более чем на 100%, а летом на цены традиционно влияют погодные условия. Из-за высокой температуры снижается плотность посадки птицы, одновременно потребители активнее переключаются на более легкое мясо. Поэтому именно оптовый сегмент, который остается наиболее волатильным, реагирует наиболее резкими ценовыми колебаниями. При этом средние цены на тушку и филе с начала года остаются соответственно на 0,1% и 3,7% ниже среднегодового уровня 2025 года.

Президент "Агрифуд Стретеджис" Альберт Давлеев считает, что кроме снижения объемов производство на июньский скачок оптовых цен повлияли продолжающийся рост цен на говядину, традиционный для лета сезон шашлыков и дач, а также отсутствие массового выездного туризма, которое поддерживает внутренний спрос. Дополнительным фактором эксперт называет подорожание логистики в последние недели на фоне проблем с топливом.

Управляющий директор "Рексофт Консалтинг" Дмитрий Краснов тоже считает, что у июньского скачка несколько причин. По его словам, накопившийся рост затрат на корма, электроэнергию, ветеринарные препараты, оплату труда и финансирование создал общий фон для повышения цен, однако само ускорение стало следствием временного дисбаланса спроса и предложения. В конце весны и начале лета традиционно возрастает потребление мяса для дачного сезона, общественного питания и готовой еды, однако недельный рост стоимости отдельных частей тушки на 9-26%, по оценке эксперта, слишком велик, чтобы объяснять его исключительно сезонностью. Свою роль могли сыграть умеренное сокращение производства, эпизоотические риски и связанные с ними расходы на биобезопасность.

Ограниченность предложения подтверждают и представители бизнеса. Руководитель мясного направления компании "Ратмир" Алексей Сафронов одной из ключевых причин нынешнего роста называет ограничения импорта продукции из Китая. По его словам, отечественные производители оказались не готовы быстро заместить выпавшие объемы, вследствие чего цены на филейную группу были пересмотрены сразу на 25-30%. Дополнительное давление оказывает ситуация на рынке индейки, где одновременно сокращаются внутреннее производство, растет экспорт и сохраняется высокий спрос со стороны торговых сетей на охлажденную продукцию.

Первые последствия нынешнего скачка цен уже ощущают производители колбас и деликатесов. Отпускные цены переработчиков во многом зафиксированы действующими контрактами с торговыми сетями, тогда как стоимость сырья продолжает расти практически каждую неделю, говорит член правления НСМ Егор Дуда. По его оценке, сейчас куриная группа переработки фактически работает в убыток: сырье дорожает на 5-6% в неделю, а возможности оперативно переложить эти расходы на покупателей нет. Поэтому предприятия уже задумываются об изменениях рецептуры с куриного сырья на свиной окорок - наиболее доступную альтернативу по стоимости белка. Однако Сафронов говорит, что стремительный рост оптовых цен на курицу и индейку уже провоцирует вторичное удорожание свинины.

По мнению Дуды, если тенденция сохранится, изменения могут затронуть и рынок яйца. Он говорит, что многие птицефабрики сейчас реализуют продукцию ниже себестоимости и уже сокращают поголовье. Если потребители начнут активнее переключаться на самый доступный животный белок, рынок может вновь пройти через ценовой цикл, аналогичный ситуации 2023 года.

Впрочем, на конечных потребителях нынешний рост оптовых цен на курицу, по крайней мере пока, не сказывается. Как сообщил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов, поставщики начали уведомлять торговые сети о повышении отпускных цен еще в апреле. Однако заявки рассматриваются индивидуально, а рост закупочной стоимости переносится на полку постепенно. По данным ассоциации, минимальные закупочные цены на тушку бройлера за год выросли примерно на 10%, тогда как розничные - на 5,7%, до 192 руб. за кг. Более того, последние три месяца федеральные сети продавали социально значимые позиции курятины ниже закупочной цены: в июне отрицательная наценка на тушку бройлера "первой цены" достигала 6,7%. При этом никакого дефицита продукции в магазинах ритейлеры не фиксируют, подчеркивает Богданов.