Мишустин проводит встречу с премьером Белоруссии Турчиным

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным на полях XVI Международной промышленной выставки "Иннопром".

Председатели правительств двух стран также провели встречу накануне - в преддверии выставки. Как отметил Мишустин, премьеры собрались, чтобы обсудить поставленные президентами вопросы двусторонней повестки. Он также сообщил, что в 2026 году на стендах выставки будут представлена продукция совместных предприятий двух государств.

16-я Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится с 6 по 9 июля в Екатеринбурге. Страна-партнер - Республика Индонезия. Организаторы - Министерство промышленности и торговли РФ и правительство Свердловской области. Оператор - компания "Формика ивент".

ТАСС - Генеральное информационное агентство мероприятия.