Новая система платежей для россиян появится в Индонезии

Индонезийская компания PT Manna Indonesia Group приступила к разработке новой системы трансграничных платежей.

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Об этом сообщила газете Narasipos основатель и гендиректор компании Ханзела Калиста.

"Мы стали инициаторами создания системы cross-border payment gateway. Мы ищем партнера в сфере денежных переводов, чтобы индонезийские туристы могли легко оплачивать покупки и транспорт в России. В свою очередь, российские туристы, приезжающие в Индонезию, также получат такую возможность", – рассказала она.

Калиста обратила внимание, что в настоящее время многим россиянам для оплаты в Индонезии приходится использовать криптовалюту. Сначала туристы приобретают криптоактивы, а потом обменивают их на рупии.

"Теперь они смогут напрямую выводить средства и совершать платежи в Индонезии без покупки и обмена криптовалюты", – указала Калиста.

Проект был инициирован во время бизнес-форума Россия – АСЕАН в Казани. Предполагается, что россияне смогут пользоваться индонезийским мобильным платежным сервисом после того, как зарегистрируют сим-карту местного оператора связи. При этом месячный лимит операций составит до 40 миллионов индонезийских рупий.

Инициатива нацелена на развитие туризма, торговли и инвестиций между Россией и Индонезией. К проекту уже проявили интерес несколько российских организаций, в том числе Российский экспортный центр, Московский экспортный центр и другие профильные институты.

Ранее сообщалось, что Япония с 1 июля в три раза повысила налог, который берут при выезде из страны. Сбор подняли с 1 до 3 тысяч иен, то есть с 6,17 до 18,5 доллара по текущему курсу. Налог платят как туристы, так и сами японцы.