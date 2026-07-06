Bloomberg спрогнозировало ключевую ставку ЦБ РФ к концу 2027 года

Ключевая ставка Банка России к концу 2027 году снизится до 10%. С таким прогнозом выступило агентство Bloomberg.

Эксперты аналитического подразделения агентства Bloomberg Economics представили июльский прогноз ключевых ставок. Согласно нему, ключевая ставка в России к концу 2026 года снизится до 13%, а через год уменьшится еще на 3 п.п.

Аналитики считают, что в текущем году ЦБ РФ продолжит смягчать денежно-кредитную политику, "но более низкими темпами".

Банк России прогнозирует диапазон ключевой ставки на 2027 год на уровне 8-10%, и 7,5-8,5% в 2028 году.