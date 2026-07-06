Bloomberg спрогнозировало ключевую ставку ЦБ РФ к концу 2027 года

К концу 2026 года ключевая ставка Банка России опустится до 13% с текущих 14,25%, а к концу 2027-го — до 10%. Это следует из квартального обзора, опубликованного агентством Bloomberg. Он посвящен денежно-кредитной политике ведущих центробанков мира.

В Bloomberg отмечают, что цикл смягчения в России продолжится, но более медленными шагами. После того как ЦБ сократил темп снижения до 25 базисных пунктов и указал на новые риски, рынки ожидают сохранения такого темпа на ближайших заседаниях.

Дальнейшему снижению, по мнению экспертов агентства, могут помешать два фактора: рост госрасходов и возможное падение мировых цен на нефть в случае заключения сделки между США и Ираном. Бюджетная политика оказалась более мягкой, чем прогнозировалось, что создает дополнительные риски для борьбы с инфляцией. При этом аналитики подчеркивают, что эти обстоятельства не остановят цикл снижения, но заметно ограничат его возможности.

Прогноз Bloomberg близок к ожиданиям аналитиков, опрошенных Банком России. Согласно июньскому макроэкономическому опросу ЦБ, средняя ставка в 2027 году составит 10,6%, а в долгосрочной перспективе — 8,1%.

Российский регулятор начал снижать ставку в июне 2025 года. За год ЦБ уменьшал ее на каждом заседании — сначала на 100–200 пунктов, затем на 50. Однако 19 июня 2026 года шаг сократился до 25 пунктов, и ставка составила 14,25%.

В ЦБ объяснили это усилением проинфляционных рисков, ускорением кредитования и более стимулирующей бюджетной политикой. Позже регулятор предупредил, что для возвращения инфляции к цели может потребоваться более высокая траектория ставки, чем предполагалось в апрельском прогнозе.