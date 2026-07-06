Стало известно, как Европа уклоняется от взносов в НАТО на оборону

Страны-участницы НАТО, расположенные в Европе, не спешат выполнять согласованный план по доведению оборонных бюджетов до 5% ВВП к 2035 году. Вместо реального увеличения финансирования многие правительства прибегают к финансовым уловкам, констатирует The Economist.

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Наибольшую инертность издание фиксирует у Испании, Португалии и Италии. Мадрид добился для себя потолка в 2,1% ВВП, Португалия ограничивается заявлениями, а Италия отчиталась о росте на 39% (до 2% ВВП), хотя реальное увеличение, по данным журнала, составило лишь 7%, а остальное — статистические манипуляции.

В группу отстающих также попали Великобритания и Франция. Обе державы стремятся к перевооружению, но упираются в бюджетные ограничения и сопротивление общества, не желающего жертвовать социальными программами ради повышения налогов. Франция к 2030 году сможет дотянуть до 2,5% ВВП, что потребует серьёзных компромиссов, а в Британии на этом фоне подал в отставку министр обороны Джон Хили, раскритиковавший недостаточное финансирование.

Дания, Швеция и Германия, напротив, демонстрируют относительный прогресс. Берлин планирует выйти на 3,7% ВВП к тому же 2030 году. Низкий уровень госдолга и возможности для заимствований позволяют этим странам пока избегать жесткого выбора между «пушками и маслом». А настоящие рекордсмены — государства, расположенные у границ России: страны Балтии, Финляндия и Польша уже вплотную приблизились к целевым показателям за счёт сокращения гражданских статей бюджета. Например, Литва ввела специальный «сбор на безопасность», а Финляндия урезала расходы на здравоохранение и соцуслуги, причём население там не проявляет столь явного недовольства, как в других европейских странах.

Помимо финансовых проблем, добавляет The Economist, существует и проблема неэффективного расходования уже выделенных средств. Многие правительства слишком много тратят на национальную промышленность, что дробит производство, вкладываются в бесперспективные проекты или сворачивают программы, на которые уже были потрачены значительные суммы — как это произошло в Германии с отказом от строительства шести фрегатов F126.

Вдобавок внутриполитическое давление со стороны популистов разных флангов мешает консенсусу: левые протестуют против ущемления социальной сферы, правые не видят российской угрозы, которой власти обосновывают милитаризацию. Президент Литвы Гитанас Науседа 3 июля предупредил, что если некоторые участники не изменят свою позицию, НАТО может вообще прекратить существование.

Bloomberg сообщил о росте долга Германии из-за снижения налоговых поступлений

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