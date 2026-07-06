Комитет ГД одобрил законопроект о порядке раскрытия налоговой тайны

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который позволит ведомствам получать от налоговых органов сведения о сделках, выручке и прибыли торговых сетей. Документ внесен правительством РФ.

Документ разработан для внесения корреспондирующих изменений в Налоговый кодекс РФ в связи с предусмотренными проектом федерального закона "О внесении изменений в статьи 5 и 20 Федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" изменениями для обеспечения возможности обмена информацией между заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, в том числе в части раскрытия данных, составляющих налоговую тайну, о ценах на товары продовольственной корзины, а также отдельных финансовых показателей участников оборота таких товаров.

Согласно документу, на сведения, которые передаст ФНС уполномоченным ведомствам, распространится режим налоговой тайны. Требования о запрете разглашения, специальном режиме хранения, ответственности за утрату документов будут применяться в полном объеме. Доступ к информации внутри ведомств получат только определенные должностные лица, их будут определять руководители этих органов.