Комитет ГД одобрил законопроект о порядке раскрытия налоговой тайны
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который позволит ведомствам получать от налоговых органов сведения о сделках, выручке и прибыли торговых сетей. Документ внесен правительством РФ.
Документ разработан для внесения корреспондирующих изменений в Налоговый кодекс РФ в связи с предусмотренными проектом федерального закона "О внесении изменений в статьи 5 и 20 Федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" изменениями для обеспечения возможности обмена информацией между заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, в том числе в части раскрытия данных, составляющих налоговую тайну, о ценах на товары продовольственной корзины, а также отдельных финансовых показателей участников оборота таких товаров.
Согласно документу, на сведения, которые передаст ФНС уполномоченным ведомствам, распространится режим налоговой тайны. Требования о запрете разглашения, специальном режиме хранения, ответственности за утрату документов будут применяться в полном объеме. Доступ к информации внутри ведомств получат только определенные должностные лица, их будут определять руководители этих органов.
"Реализация положений законопроекта обеспечит возможность обмена между налоговым органом и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти информацией, составляющей налоговую тайну, для осуществления ими полноценного мониторинга цен по всей цепочке движения товаров, анализа причин роста цен и, при необходимости, принятия федеральными органами исполнительной власти соответствующих мер реагирования", - говорится в пояснительной записке.