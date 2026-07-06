В Швеции создадут запасы для населения на случай кризиса

Муниципалитеты в Швеции обяжут создавать двухнедельные запасы для населения на случай кризиса.

Об этом сообщило правительство королевства, передает РИА Новости.

«Муниципалитеты и регионы должны быть в состоянии поддерживать деятельность, имеющую первостепенное значение для жизни и здоровья людей, по крайней мере в течение двух недель, используя в основном собственные ресурсы», — говорится в законодательном предложении, размещенном на сайте.

Речь идет об организации питания в детских садах, школах и других образовательных учреждениях, домах престарелых и учреждениях для людей с ограниченными возможностями, а также в медицинских и других учреждениях.

Необходимость нового закона о готовности к ЧС объяснили ситуацией с безопасностью в Швеции и мире.

До этого Bloomberg сообщал, что европейские страны, в том числе Польша, Германия и Великобритания, проявили интерес к финской программе подготовки элит к войне и рассматривают возможность внедрения подобных курсов у себя.