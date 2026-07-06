В России признали отсутствие цены на новый двигатель для SJ-100

Рыночная стоимость нового авиадвигателя ПД-8, предназначенного для лайнера SJ-100, будет определена только после того, как он выйдет в серийное производство. Об этом на полях выставки «Иннопром» в Екатеринбурге заявил замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков, передает ТАСС.

В настоящее время, когда силовая установка всего месяц назад получила сертификат типа, говорить о цене слишком рано. В связи с этим делать подсчеты относительно стоимости программы ремоторизации SSJ-100, то есть замены на ПД-8 французско-российских SaM146, также преждевременно.

По словам чиновника, для некоторых самолетов менять двигатели уже нет экономического смысла, поскольку сами по себе они уже почти выработали ресурс. В то же время для молодых бортов установка ПД-8 может быть оправдана. Абраменков подчеркнул, что для каждого борта она будет сформирована отдельно.

Ранее газета «Коммерсантъ» выяснила, что предварительно стоимость замены двигателей на SSJ-100 оценивается в 2,3 миллиарда рублей, что сравнимо с объявленной ранее ценой всего SJ-100, являющегося импортозамещенной версией предыдущей модели.

При этом источники издания утверждают, что в реальности работы обойдутся даже дороже, потому что текущая оценка не учитывает значительные объемы необходимых дополнительных работ.