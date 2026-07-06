Мосбиржа запустила торговлю облигациями в долларах США

Московская биржа реализовала возможность по заключению сделок с облигациями и сделок репо в долларах США, говорится в сообщении торговой площадки.

Так, для участников денежного рынка стали доступны беспоставочные сделки репо в долларах США по курсу, который сформирован на валютном рынке Мосбиржи, со сроком от одного до семи расчетных дней с даты заключения сделки. В сообщении поясняется, что открытая позиция по сделке репо будет переноситься на валютный рынок, а при закрытии позиции торговый результат зафиксируется в долларах США.

Помимо этого, при открытой позиции в долларах США на валютном рынке инвесторы смогут проводить сделки с облигациями, номинированными в долларах, евро и китайских юанях. Число бумаг доступных для осуществления сделок в долларах составляет около 200, включая еврооблигации, замещающие, корпоративные с валютным номиналом.

«Возможность совершения сделок с облигациями за доллары станет драйвером развития сегмента ценных бумаг в иностранной валюте на Московской бирже. Это расширит возможности для управляющих капиталом, позволит эффективно управлять ликвидностью и процентным риском и повысит качество ценообразования по ценным бумагам», — говорится в сообщении торговой площадки.

При этом Мосбиржа напомнила, что с 13 июня 2024 года из-за введенных санкций против НКЦ и сохранения блокировки корреспондентских счетов расчеты по долларам США с использованием корреспондентских счетов НКЦ не проводятся.