Минпромторг готовит новые меры поддержки для производителей игрушек

В этом году будут запущены две новые меры поддержки для российских производителей детских игрушек, сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Иван Куликов на сессии "Промышленность начинается с игры: корпорации, профориентация и новая экосистема инженерных кадров" в рамках выставки "Иннопром".

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"В планах запуск двух механизмов поддержки: продвижение детских игрушек на маркетплейсах и компенсация затрат производителям на приобретение лицензии российских анимационных образов для производства игрушек", - сказал он.

По словам замглавы Минпромторга, на это запланировано 100 млн рублей. Куликов также подчеркнул, что в дальнейшем будет сформирована системная поддержка отрасли, с помощью которой планируется повысить узнаваемость российской продукции. При этом объем финансирования увеличится.