Эксперт: биткоину важен уровень $63,5 тысячи

Эксперт в сфере стратегических коммуникаций Кирилл Комаленков рассказал, что биткоин подошёл к ключевой зоне сопротивления, которая может определить дальнейшее движение рынка.

В беседе с газетой «Известия» он отметил, что после отскока от $57,8 тыс. покупателям удалось вернуть цену выше $63 тыс. Сейчас важным для рынка остаётся диапазон $63—63,5 тыс.

По словам Комаленкова, закрепление выше $63,5 тыс. станет сильным «бычьим» сигналом и откроет путь к $68—70 тыс. Если покупателям не удастся удержать этот уровень, возможными целями снижения станут $61 тыс. и $58 тыс.

В более долгосрочной перспективе эксперт допустил снижение биткоина в район $47—50 тыс.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Алексей Мокров заявил, что резкое падение крипторынка нельзя объяснять одной причиной.