Общие экономические потери стран Европы после отказа от российских энергоносителей могут составлять около трех триллионов евро.

Об этом рассказали в постпредстве России при ЕС, пишут «Известия».

«Общие потери стран Европы от отказа от российских энергоносителей, по некоторым оценкам, составляют около трех триллионов евро», — уточнили в диппредставительстве.

Как подчеркивается, европейские компании и обычные граждане ощутили последствия политики Брюсселя по обрыву связей с Россией.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявила, что действующее законодательство Евросоюзане предусматривает возможности возобновления поставок российского газа. По ее словам, реализация первого этапа плана по отказу от российского газа стартовала в текущем месяце.

С 17 июня в ЕС стартовала реализация первого этапа запрета на импорт российского трубопроводного газа в рамках регламента о так называемом поэтапном отказе от российских энергоносителей.