Назван предельный уровень ослабления рубля

Несмотря на прогнозируемое плавное ослабление национальной валюты в перспективе ближайших полутора лет, вплоть до завершения 2026 года, российская финансовая система сохранит стабильность.

Такое мнение высказал авторитетный экономист Михаил Задорнов, занимавший пост министра финансов России с 1997 по 1999 год и ранее руководивший банком «ФК Открытие», сообщает ИА DEITA.RU.

В ходе беседы с изданием «Известия» он выразил уверенность, что среднегодовой курс доллара не перешагнет психологическую отметку в 80 рублей. По словам эксперта, краткосрочные колебания валютных котировок зачастую продиктованы информационным фоном и реакцией участников рынка на новостную повестку.

Однако истинным фундаментом для курса рубля остается состояние платежного баланса страны. В качестве наглядной иллюстрации этого тезиса собеседник привел свежие статистические данные: высокие мировые цены на экспортную нефть зафиксировали в марте приток иностранной валюты, который оказался вдвое мощнее февральских показателей.

При этом отечественные экспортеры продолжают выполнять свои обязательства по ранее заключенным контрактам, которые были сформированы на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры, обеспечивая бесперебойное поступление средств в страну.

Задорнов также детально прокомментировал опасения относительно стремительного роста импорта. По его оценке, увеличение закупок зарубежных товаров, спровоцированное недавним укреплением позиций рубля, не способно подорвать макроэкономическую устойчивость государства.

Профицит счета текущих операций сохраняется на комфортном уровне, формируя надежный защитный буфер. Кроме того, экс-министр финансов подчеркнул, что сценарий масштабного бегства капитала из российской юрисдикции в настоящее время не просматривается, поэтому угрозы внезапного обесценивания валюты отсутствуют.

Опираясь на эти расчеты, специалист спрогнозировал траекторию движения валютного рынка до конца текущего года. Он полагает, что девальвация составит не более десяти процентов от нынешних значений. Это означает, что даже при самом неблагоприятном стечении обстоятельств пиковая стоимость американской валюты вряд ли поднимется выше отметки в 83 рубля за единицу.