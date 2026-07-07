В ЕС оценили риски для российских банков из-за долгов и санкций

Российская банковская система может столкнуться с усилением давления из-за военной экономики, роста проблемных долгов и новых западных санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейскую разведывательную оценку, подготовленную для чиновников ЕС.

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В документе говорится, что часть напряжения в финансовом секторе скрыта государственными мерами поддержки, льготным кредитованием и участием властей в удержании ключевых сегментов экономики. Авторы оценки считают, что банки несут значительную часть нагрузки, связанной с военными расходами и поддержкой предприятий, работающих на государственный заказ.

Среди основных уязвимостей названы ухудшение качества корпоративных кредитов и рост долговой нагрузки населения. По оценке, приведенной Reuters, около 10% корпоративных кредитов могут относиться к сомнительным. У некоторых крупных банков доля проблемных розничных займов в 2025 году, по данным доклада, достигала 15%.

Отдельно в документе указано, что в 2025 году более 500 тысяч россиян прошли через процедуру банкротства. Авторы оценки также утверждают, что государственные программы стимулировали рост закредитованности, а более 13 миллионов человек имели как минимум 3 кредита одновременно.

Дополнительным фактором риска в ЕС считают новый санкционный пакет. По данным Reuters, ограничения могут затронуть почти 90 банков, после чего общее число российских банков под санкциями превысит 100. Также меры направлены против 11 криптовалютных платформ, финансовых сетей обхода ограничений, оборонного сектора, нефтяных трейдеров и поставок, связанных с беспилотниками и высокотехнологичными материалами.

Российская сторона публично не признает ситуацию системным банковским кризисом. В публикации Reuters отмечается, что Банк России отказался комментировать европейскую оценку, но ранее регулятор и российские официальные лица указывали на устойчивость сектора, наличие капитальных запасов и контролируемую ситуацию с корпоративным кредитованием.

Поэтому речь идет не об установленном факте кризиса, а о предупреждении европейских структур. В их оценке новые ограничения могут усилить нагрузку на расчеты компаний, внешнюю торговлю, кредитование и стоимость денег в экономике. Москва, в свою очередь, такие риски как системный кризис не признает.