Германия планирует создать стратегический резерв газа

Правительство Германии планирует выделить €1,5 млрд на создание стратегического резерва природного газа объемом 2,3 млрд куб. м. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник.

Резерв должен помочь стране обеспечить энергоснабжение в чрезвычайных ситуациях, например, в случае диверсии на объектах энергетической инфраструктуры или резкого дефицита на мировом рынке. Разработкой плана занимается министерство экономики. По данным агентства, проект может быть согласован к середине августа.

Объемы таких запасов составят около 2,3 млрд куб. м., что соответствует примерно 10% вместимости всех существующих газохранилищ страны. Создание резерва, закупка и закачка газа в течение 2027-2028 годов обойдется, по оценкам, в €1,2-1,5 млрд. Ежегодная стоимость обслуживания резерва составит €150-180 млн.