Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов

Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов вырос на 1,39%, до 2 220,77 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 1,02%, до 915,67 пункта. Курс юаня снизился на 8 коп., до 11,2 руб.

"Индекс Мосбиржи в среду с переменным успехом курсировал недалеко от 2 200 пунктов. Цены на нефть подскочили на геополитических новостях. В остальном позитивного мало. Атаки на российскую энергетическую инфраструктуру продолжаются. Стало известно о повреждении компрессорной станции, задействованной в поставках газа в Турцию по газопроводу "Голубой поток", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Андрей Смирнов.

Рынок акций

"Акции "Русснефти" (+7,2%) подорожали сегодня, скорее всего, на фоне ралли нефтяных цен", - отметила ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения, по ее словам, стали акции "Полюса" (-25%), которые стали худшей бумагой по итогам торгов вслед за новостью о намерении менеджмента вынести на рассмотрение совета директоров вопрос о приостановке дивидендных выплат вплоть до 2030 года.

Прогноз на 9 июля

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи - 2 125 - 2 255 пунктов, по курсу доллара - 76-78 рублей, юаня - 11,1-11,4 рубля.

Как считают в Freedom Global, в четверг индекс Мосбиржи может колебаться в диапазоне 2 150 - 2 250 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня - 76-78 рублей, 86-88 рубля и 11,1-11,6 рубля соответственно.

В "Цифра брокере" при этом отметили, что техническая картина индекса Мосбиржи остается прежней: уровень поддержки все так же находится в районе 2 100 пунктов, уровень сопротивления - 2 300 пунктов. Прогноз по курсу доллара на ближайшее время составляет 78-81 рублей., евро - 87-90 рублей, юаня - 11,3-11,7 рубля.