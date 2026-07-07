Какие продукты подорожают быстрее других в ближайшие месяцы

В течение третьего квартала 2026 года потребительская корзина россиян может серьезно измениться в цене, причем наиболее ощутимый финансовый удар придется по трем категориям товаров — кофе, молочной продукции и рыбе.

Об этом в интервью НСН предупредил Михаил Белоусов, возглавляющий группу компаний «Маршал» и специализирующийся на вопросах транспортной логистики и цифровизации грузоперевозок, сообщает ИА DEITA.RU.

По его глубокому убеждению, главным катализатором инфляционного давления станет не столько дефицит самих продуктов, сколько стремительный рост издержек на их транспортировку, складское хранение и последующее распределение по торговым точкам. Логистическое плечо продолжает играть определяющую роль в формировании финального чека покупателя.

Наиболее критическая ситуация складывается вокруг кофейного сегмента. Поскольку Российская Федерация практически полностью зависит от импорта кофейных зерен из стран Латинской Америки и Африки, стоимость морских фрахта, работа портовых терминалов и глобальные контейнерные цепочки оказывают прямое влияние на ценник в супермаркете. Любое малейшее увеличение тарифов на перевозку или задержка судна в пути моментально конвертируются в дополнительные рубли для конечного потребителя на полке магазина.

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Не менее тревожная обстановка наблюдается в молочном секторе, который уже успел пережить заметную волну удорожания с начала текущего года. Отраслевые аналитики фиксируют, что базовые продукты питания, такие как питьевое молоко и твердые сыры, прибавили в среднем от четырех до семи процентов к своей стоимости за прошедшие месяцы.

Белоусов подчеркивает, что помимо общих транспортных расходов существенный вклад внесло подорожание упаковочных материалов. Однако ключевым фактором остается специфика самой продукции: молоко, сливочное масло и сыр требуют непрерывного соблюдения холодовой цепи.

Использование дорогостоящих рефрижераторных установок, содержание специализированных низкотемпературных распределительных центров и жесткий контроль температурного режима на всем маршруте следования кратно увеличивают себестоимость каждой единицы товара.

Рыбная категория также вошла в зону максимального риска дальнейшего роста цен. Эксперт напомнил, что основные акватории добычи водных биоресурсов географически удалены от крупнейших мегаполисов и промышленных центров потребления.

Огромную долю в итоговом ценнике занимают затраты на поддержание глубокой заморозки во время долгой транспортировки, услуги морозильных складов и сложная система регионального распределения. Рыба уже успела зарекомендовать себя как один из самых волатильных товаров продовольственной инфляции в текущем году, о чем свидетельствуют официальные отчеты Росстата, зафиксировавшие резкие скачки стоимости в межсезонье.

Белоусов акцентирует внимание на том, что именно эти три группы товаров обладают повышенной чувствительностью к любым колебаниям тарифов на топливо и аренду складских площадей. Если текущая динамика удорожания логистических услуг сохранится, они неизбежно будут дорожать быстрее всей остальной продуктовой массы.

Ситуацию существенно усугубляет разрастающийся кризис на рынке автомобильного топлива. Ранее сообщалось, что нехватка горючего уже вынудила многих крупных грузоперевозчиков массово отказываться от выполнения дальнемагистральных рейсов.

Транспортные компании попросту не готовы брать на себя финансовые риски, связанные с возможной порчей скоропортящихся грузов из-за многочасовых простоев фур на трассах без возможности заправки.

На фоне транспортного коллапса профильные отраслевые объединения выступили с инициативой введения временного моратория на штрафные санкции для поставщиков продуктов питания, работающих с крупными ритейлерами.

Производители официально уведомляют торговые сети о наступлении обстоятельств непреодолимой силы: ввиду физической невозможности вовремя доставить товар из-за дефицита бензина или дизеля, они не должны нести материальную ответственность за нарушение контрактных сроков.

Со своей стороны Ассоциация компаний розничной и омниканальной торговли выразила готовность пойти навстречу партнерам и поддержать данную инициативу. Однако представители розницы подчеркивают необходимость поиска тонкого баланса интересов, чтобы топливный кризис ни в коем случае не стал формальным поводом для нарушения стабильности поставок жизненно важных продуктов на полки магазинов.