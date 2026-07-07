Сохранение ключевой ставки в России назвали хорошим вариантом

Банк России на предстоящем через две с половиной недели июльском заседании совета директоров может рассмотреть вопрос повышения ключевой ставки, а если она сохранится на нынешнем уровне 14,25 процента, то будет хорошо. Об этом в комментарии «Интерфаксу» заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Он признал, что проблемы с топливом отразятся на инфляции, а точнее «не позволят ждать дефляцию в сезон, в августе», что станет для регулятора поводом для ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП). Вместе с тем глава РСПП уверен, что бороться монетарными способами, то есть ставкой, с немонетарными факторами инфляции неэффективно.

Что касается июньского ослабления рубля, то каких-то положительных моментов для бизнеса Шохин не видит. По его мнению, пока российская валюта не выйдет хотя бы в коридор 80-85 рублей за доллар, вряд ли предприниматели почувствуют облегчение.

Еще в конце прошлой недели Шохин предполагал, или ЦБ в июле снизит ключевую ставку до 14 процентов или сохранит ее на нынешнем уровне, а в конце июня называл июньское решение регулятора троллингом. Тогда Банк России опустил ставку с 14,5 процента до 14,25 процента годовых.

Вместе с тем глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков по-прежнему уверен, что на ближайших заседаниях Центробанк продолжит курс на смягчение ДКП.