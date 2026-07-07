Рубль назвали переукрепленным

Курс рубля является слишком сильным. На это указал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По его словам, в РФ необходимо создать равные условия для бизнеса, в том числе через инструменты технического регулирования и борьбы с фальсификатом.

«К сожалению, при очевидных успехах политики импортозамещения мы видим, что в последнее время растет доля импорта. Этому, безусловно, способствует и крепость рубля», — уточнил Шохин.

Глава РСПП подчеркнул, что рубль «переукрепленный». Это ведет к нарастанию импорта.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в России нет никакого переохлаждения экономики.