В Минпромторге назвали главные проблемы промышленности России

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов назвал две главные проблемы в российской промышленности. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра, масштабирование спроса и фондирование являются ключевыми проблемами в сфере промышленности России. Кроме того, у самой промышленности наблюдаются сложности с обслуживанием кредитного портфеля и привлечением финансирования для новых проектов, добавил он.

Алиханов также отдельно прокомментировал ситуацию в обрабатывающей промышленности.

«Мы уже использовали в интересах промышленности часть импульса от контрсанкционного разворота и ухода с российского рынка иностранных компаний. Во-вторых, ОПК как локомотив роста скоро выйдет на максимальные объемы и высокую базу, и не будет как ранее давать существенную прибавку в темпы «обработки», — сказал министр.

В мае «Газета.Ru» писала, что главной угрозой для российской промышленности в текущем году становятся целенаправленные кибератаки, способные парализовать производство и сорвать цепочки поставок, при этом хакеры переходят от простых атак к более длительным и сложным.