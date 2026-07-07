Новак поручил ведомствам не допустить сбоев в поставках топлива

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил профильным ведомствам, региональным властям и отраслевым компаниям оперативно принимать все возможные меры для недопущения локальных сбоев в поставках топлива. Об этом сообщили в кабмине по итогам совещания по ситуации на топливном рынке.

"Профильным ведомствам, региональным властям и отраслевым компаниям поручено продолжать ежедневный мониторинг ситуации, обеспечивать координацию действий всех участников рынка и оперативно принимать все возможные, в том числе дополнительные, меры для недопущения локальных сбоев в поставках топлива", - говорится в сообщении.

Особое внимание было уделено ситуации в Иркутской области и Забайкальском крае, где наблюдалась напряженная ситуация с топливообеспечением. Главы регионов доложили о текущем уровне запасов, организации логистики, работе АЗС и обеспечении топливом экстренных служб. Также проанализирован вопрос топливоснабжения регионов юга России в период повышенного сезонного спроса.

В ходе совещания Минэнерго доложило об общей ситуации с топливообеспечением в субъектах, текущем уровне запасов нефтепродуктов и функционировании инфраструктуры. Минсельхоз представил информацию о поставках топлива для нужд агропромышленного комплекса, ФАС - о контроле за ценообразованием и мерах реагирования на возможные нарушения. Новак подчеркнул, что стабильная работа внутреннего топливного рынка и бесперебойное обеспечение регионов топливом остаются безусловным приоритетом.

Ранее вице-премьер сообщал ТАСС, что в России сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, но ажиотаж привел к росту спроса примерно на 20-30%. Он отмечал, что перестройка логистических связей системы с учетом потребностей займет какое-то время. Новак также говорил, что для наполнения внутреннего рынка может быть введен запрет на экспорт дизеля для производителей на короткий срок - несколько месяцев.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что власти совместно с нефтяными компаниями подготовили дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка. Он отмечал, что Россия начала использовать топливные запасы, но резервы бензина в стране при этом практически не отличаются от аналогичных прошлогодних показателей. Глава государства также говорил, что рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт дизельного топлива.