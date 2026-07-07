В Госдуме анонсировали экспертный совет по обсуждению цен на алюминий

Вопрос заслуживает пристального внимания Государственной думы, заявил в пресс-центре НСН Артем Кирьянов.

Эксперты и представители контролирующих органов проведут дискуссию, чтобы представить предметную резолюцию правительству и компании «Русал», рассказал в пресс-центре НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Рынок алюминия попал в фокус внимания ФАС из-за странной модели ценообразования, при которой внутренние потребители приобретают металл дороже, чем экспортёры. Кирьянов подчеркнул, что вопрос находится на контроле у депутатов.

«Должен быть диалог государства и бизнеса. Запретить и ограничить — это не такое уж умное регулирование. Проблематика заслуживает серьезного экспертного обсуждения. Комитет по экономической политики предоставит площадку в рамках одного из своих советов. Дискуссия может пройти в формате предметного обсуждения с привлечением представителей контролирующих органов. По итогам мы сможем обратиться с предметной резолюцией к органам власти и компании “Русал”», — отметил он.

Ранее Кирьянов в пресс-центре НСН обвинил «Русал» в работе на Китай.