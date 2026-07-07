В правительстве прокомментировали ситуацию с топливом для аграриев

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев назвал управляемой ситуацию с топливом в российском АПК. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, подготовка к сезонным полевым работам идет в плановом режиме.

«Ключевой вопрос — это обеспеченность аграриев ресурсами, прежде всего, топливом. В данный момент ситуация управляемая», — пояснил Патрушев.

Он уточнил, что Минсельхоз совместно с Минэнерго контролируют поставки ГСМ аграриям для проведения сезонных полевых работ.

6 июля глава Вологодской области Георгий Филимонов застрял на трассе без топлива после призыва к жителям не запасаться бензином.

Филимонов написал, что остановился на скоростном обходе Вологды, потому что кончился бензин.

Незадолго до этого губернатор заявлял, что «при текущем объеме поставок топлива мы в первую очередь обеспечиваем им спецтранспорт». Глава Вологодской области призывал относиться к ситуации с пониманием, «не создавать запасов топлива впрок и не поддаваться ажиотажу».