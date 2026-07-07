В России титан внесут в перечень редких металлов

Минприроды России подготовило проекты распоряжения правительства РФ, которые уточняют категорию титана в перечнях основных видов стратегического и дефицитного минерального сырья. Согласно документам, размещенным на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, титан предлагается внести в список редких металлов. Об этом говорится в сообщении министерства.

Там отметили, что оба проекта распоряжений синхронизируют категорию титана с положениями Налогового кодекса, где титан уже отнесен к редким металлам.

Титан - один из незаменимых металлов в авиа-, судо-, автомобилестроении, космической и нефтегазовой промышленности, медицине, поэтому стоит задача нарастить объемы запасов и добычи этого сырья. Россия обладает одной из крупнейших минеральных баз титана - ее балансовые запасы оцениваются в 580,2 млн тонн. Еще примерно 305 млн тонн составляют прогнозные ресурсы, отметили в Минприроды.

Кроме того, данные изменения предусматривают включение в перечень продукции с высокой долей добавленной стоимости, производимой с использованием добытых дефицитных видов твердых полезных ископаемых, дополнительных изделий из марганца, используемых для производства литий-ионных аккумуляторных батарей и катодных материалов.