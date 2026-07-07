Стало известно о новом рекорде экспорта российской нефти

Средний объем морского экспорта российской нефти за последние четыре недели поставил новый рекорд — он достиг 4,22 миллионов баррелей в сутки. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, это стало максимальным показателем с 2022 года. Такой рост замечен на фоне снижения мировых цен на нефть и увеличения объемов сырья без конечного покупателя.

Отмечается, что объемы экспорта в июне превысили фактические поставки покупателям примерно на 500 тысяч баррелей в сутки. По этой причине запасы российской нефти на танкерах приблизились к уровням начала года. При этом, доходы от экспорта стали снижаться — за четыре недели средняя валовая стоимость поставок российской нефти сократилась до 1,88 миллиарда долларов в неделю. Впервые с апреля эти числа опустились ниже отметки в 2 миллиарда долларов.

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